Tom Jones (82) ontkent geruchten; dit was reden voor afzeggen concert

„Aan iedereen die bezorgd is: ik ben gisteravond van Groot-Brittannië naar Hongarije afgereisd en werd vandaag wakker met een zere keel”, aldus Sir Tom in het bericht. „Vandaag is er een specialist langs geweest en die schreef medicijnen en stemrust voor. Ik ben op geen enkel moment in elkaar gestort, dat is pure speculatie. Hopelijk zakt de ontsteking snel want ik kijk ernaar uit om mijn prachtige zomertour voort te zetten.”

De 82-jarige doet met zijn Europese Surrounded-tour zo’n vijftig steden aan. Vorige week trad Jones nog op in Nederland, in de Ziggo Dome.