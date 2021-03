’Ghislaine Maxwell verkoopt berucht Londens huis’

Maxwell zit al sinds haar arrestatie in juli vorig jaar in de gevangenis in New York. Daar bereidt zij zich met haar advocaten voor op de rechtszaak tegen haar vanwege onder meer het ronselen van minderjarige meisjes voor de overleden misbruikmiljardair Jeffrey Epstein. Haar huis in de dure Londense wijk Belgravia zou, afgaand op andere verkoopprijzen in die buurt, tussen de twee miljoen en acht miljoen pond op moeten leveren.

Ghislaine Maxwell wacht in een gevangenis in New York haar proces af Ⓒ Getty Images

Het is het huis waarvan Virginia Giuffre claimt dat ze er als 17-jarige naartoe werd gebracht in 2001 om gedwongen seks te hebben met prins Andrew. Het is ook het huis waarin de beruchte foto is gemaakt van Maxwell, het meisje en de prins, die een arm om haar middel geslagen heeft.

Volgens Brian Basham, woordvoerder van de familie Maxwell, is de verkoop bijna rond. Hij wil niet vertellen wie het huis gekocht heeft. Er zouden echter nog complicaties zijn met de bank van Maxwell, nadat die haar bankrekening in februari afsloot, terwijl advocaten net 130.000 pond aanbetaling van de koper hadden gestort. In een brief daarover die Wall Street Journal inzag, haalde Barclays voorwaarden aan die het klanten verbood hen in een positie te brengen waarbij ze mogelijk wetten, codes of andere verplichtingen overtreden. Toch zou de familie volgens de woordvoerder een manier hebben gevonden om de deal rond te maken.