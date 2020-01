Pearl Jam brengt eerste single van nieuwe album uit

De rockers kondigden vorige week aan na zeven jaar eindelijk met een nieuwe plaat te komen. Het album Gigaton, de opvolger van het Grammy-winnende Lightning Bolt uit 2013, verschijnt op 27 maart. „Het maken van deze plaat was een lange weg”, schreef gitarist Mike McCready in een korte verklaring op de website. „Het was emotioneel duister en soms zeer verwarrend. Maar het proces gaf ons ook opwinding en een experimentele plattegrond naar muzikale verlossing.”

Gigaton is het elfde studioalbum van de band. De mannen uit ’grungestad’ Seattle hadden in 1991 gelijk succes met hun debuutplaat Ten, waarop hits als Alive, Jeremy en Black staan. Pearl Jam brengt de nieuwe liedjes ook ten gehore tijdens een tournee. In juli staat de groep twee keer in een uitverkochte Ziggo Dome.