Musical Mamma Mia! langer te zien

„We zijn als bedrijf ontzettend trots dat Mamma Mia! langer te zien is. Eerder maakten we bekend dat de musical in september zou stoppen. Daarna ontstond er een extra stormloop op de kaartjes. Iedereen wil kennelijk toch nog een keer genieten van al die prachtige songs van ABBA en de musical zelf. Daarom hebben we besloten om de show nog drie maanden langer te laten zien in het Beatrix Theater Utrecht”, laat Albert Verlinde weten.

Ook vertelt hij over de opvolger van Mamma Mia!, de musical Tina over Tina Turner zal vanaf februari in het Beatrix Theater te zien zijn.

Vandaag begint de kaartverkoop voor de voorstellingen van Mamma Mia! die vanaf oktober tot en met 29 december 2019 te zien zijn.