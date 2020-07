Fans teleurgesteld: geen reünie One Direction

De site zou donderdag in de lucht gaan en de geschiedenis van de band tonen door middel van oude opnames, alle videoclips en televisieoptredens van de band, akoestische optredens en backstagebeelden.

Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles en Louis Tomlinson deden in 2010 individueel auditie in het programma The X Factor. Ze gingen in de solocategorie niet verder, maar mochten het wel als groep proberen. One Direction werd een enorm succes. In 2015 kondigde Zayn Malik zijn vertrek aan. Het jaar erop kondigden de overgebleven vier leden aan een pauze van anderhalf jaar in te lassen, maar de band is daarna nooit meer bij elkaar gekomen.

Toen eerder woensdag er voor het eerst in twee jaar een bericht op de Twitter- en Instagramaccounts van One Direction verscheen waarin stond dat er donderdag iets zou gebeuren, hoopten veel fans dat dit dan eindelijk de aankondiging van een reünie was. Zij zullen het echter moeten doen met de website en een jubileumvideo, die ook donderdag uitkomt.