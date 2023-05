Multitalent Steef de Jong wint de Johan Kaart Prijs

Steef de Jong richtte in 2014 samen met Ina Veen de stichting Groots en Meeslepend op, waar hij op basis van zijn liefde voor de 19e eeuw, keizerin Sisi en het genre operette de solovoorstellingen Groots en meeslepend wil ik leven, Ludwig en Straussvogel maakte. Dit drieluik werd opgevolgd door onder andere De Modern Art Revue met Alex Klaasen, Orfeo en Sisyboy. Recentelijk maakte De Jong de overstap naar de grote zaal met de voorstellingen Operetta Land en Steefs O. Show, die beiden konden rekenen op lovende recensies en uitverkochte zalen. Naast schrijven, acteren en zingen, is De Jong mede dankzij zijn opleiding tot beeldend kunstenaar ook een begenadigd decormaker. Zijn voorstellingen worden omlijst door zelfgemaakte kartonnen decors, die op ingenieuze wijze telkens het publiek weten te verrassen.

Steef de Jong heeft op eigenzinnige wijze de operette weer op de kaart gezet. Ⓒ Tim Stet

Nadat hij eerder prijzen als de Theatre Award op het Fringe Festival van Perth en de Mary Dresselhuys Prijs in de wacht sleepte, wordt De Jong nu de Johan Kaart Prijs toegekend. De jury van deze toneelprijs is van mening dat De Jong de afgelopen jaren met een enorme gedrevenheid, muzikaliteit en een ongeëvenaarde creativiteit een volstrekt eigen theatervorm heeft ontwikkeld en op originele wijze de operette weer aantrekkelijk en voor een breed publiek toegankelijk heeft gemaakt.

Eerste stap

’Hij is als maker authentiek, maar verliest in zijn eigenzinnigheid nooit de kwaliteit uit het oog. Met voorstellingen als Operetta Land en Steefs O. Show zette hij een eerste stap naar de grote zalen, waardoor hij de mogelijkheid krijgt om een nog groter publiek aan zich te binden. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in zijn carrière die juist nu de Johan Kaart Prijs verdient’, aldus de jury.

De Johan Kaart Prijs wordt sinds 1975 jaarlijks toegereikt aan een theaterpersoonlijkheid of groep theatermakers die met hun werk een belangrijke bijdrage leveren aan het Nederlands theateramusement. Eerdere winnaars zijn onder andere Pierre Bokma, Simone Kleinsma en André van Duin.