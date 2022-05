Lucht tussen Eva Jinek en Johan Derksen geklaard: ’Goed gesprek gehad’

Jinek en Derksen hebben elkaar vrijdagmiddag gebeld. Jinek zat er ’erg mee’ en ’had er vannacht niet van geslapen’, meent Derksen. Maar ze zou ’blijkbaar’ niet door hebben gehad dat een redactielid van Vandaag Inside op de avond dat ze de uitspraak zou hebben gedaan aanwezig was. „Die hebben we vanmiddag geraadpleegd en die zegt: ze heeft het echt gezegd.”

Jinek kan het zich niet herinneren, stelt Derksen, ’maar ze verontschuldigde zich wel een beetje’. Ze zou volgens de presentator aan de telefoon hebben gezegd dat ze ’een afterparty’ had en ’wat gedronken’ had. „Dan word ik wat gillerig”, aldus Jinek volgens Derksen.

’Helemaal niet waar’

Jinek vertelde op haar beurt vrijdag aan De Telegraaf dat het verhaal ’helemaal niet waar’ is en dat ze dat ook aan Derksen heeft verteld. „Degene die het heeft verteld heeft excuses gemaakt”, aldus Jinek. Volgens de presentatrice hebben zij en Derksen een ’goed gesprek gehad’.

In de talkshow Beau voegde Jinek vrijdagavond nog toe ’erg geschrokken’ te zijn van de rel. „Het ging over iets wat niet waar was, dat was denk ik het ergste. (...) Het heeft me de afgelopen vierentwintig uur wel echt bezig gehouden.”

’Eng mens’

Derksen zei donderdag dat ’een redactielid’ van Vandaag Inside aanwezig was bij de laatste uitzending van talkshow Jinek. „Toen waren wij net gestopt. En Jinek die gooit toch altijd na de uitzending wat pilsen naar binnen”, zei de presentator. „Toen is ze op het toneel gesprongen en heeft ze in de microfoon geroepen: we hebben dat Vandaag Inside toch maar mooi van de buis gekregen. Dan denk ik dat je een eng mens bent als je zoiets doet.”

Presentatoren Derksen, Genee en René van der Gijp besloten op 29 april te stoppen na commotie over een bekentenis van Derksen. Hij zei dat hij tientallen jaren geleden een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij zijn verhaal. Na gesprekken met Talpa besloot het VI-trio toch door te gaan.