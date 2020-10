FRANK EN ROGIER: zelfs boekhouding op straat!

Privé pakt vandaag uit met een onthullende reportage over het homopaar waarin de vuile was flink wordt buiten gehangen. Ook de rekening van een 120.000 euro kostende Range Rover die Frank, volgens zijn man, ’op de pof’ heeft gekocht wordt gedeeld én sms’jes die laten zien dat de sfeer tussen beiden inmiddels flink verziekt is.

Gisteravond keken weer 900.000 mensen naar Frank en Rogier checken in, het programma waarmee RTL 4 ze bij concurrent SBS6 weglokte. Deze opnamen vonden afgelopen zomer plaats, toen de stemming ook al beneden peil was en de camera soms zelfs moest worden gestopt. Hoe het met dit programma verder moet, zal de toekomst leren. De twee hebben een driejarig contract bij de zender waarin is opgenomen dat zij SAMEN dienen op te draven.

Of de altijd kibbelende mannen de breuk weten te lijmen laat zich lastig voorspellen nu Rogier zich zo heeft laten gaan. Ook dreigt hij nog met een boek te zullen komen waarin hij álles over zichzelf en zijn relatie zou willen onthullen.