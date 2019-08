Spaans koningspaar bezoekt Juan Carlos in ziekenhuis

Die heeft zaterdag een driedubbele bypassoperatie ondergaan in de kliniek van het universiteitsziekenhuis Quirónsalud in Madrid. Volgens Felipe voelt zijn vader zich goed, maar zo zei hij, „zo’n operatie is niet niks.” Felipe en Letizia bleven ongeveer een uur in het ziekenhuis.

Het Spaanse koningspaar kwam enkele uren na het ziekenhuisbezoek van koningin Sofia, die haar man in gezelschap van gezamenlijke vrienden opzocht.

Het ziekenhuis had eerder zondag laten weten dat Juan Carlos (81) een goede nacht had gehad en dat hij al weer zelfstandig kon ademen, en ook al zijn bed was uit geweest. Een nieuw medisch bulletin zou maandag worden verstrekt.