Jurk Lauren Hashian voor bijna 13.000 euro te koop

Afgelopen weekend gaf Hashian haar jawoord aan Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Het stel is al twaalf jaar samen. De trouwplechtigheid was op Hawaii en op foto’s die Johnson op Instagram had geplaatst was de fraaie trouwjurk te zien.

Het gaat om het model Dara. Het is een jurk met een Chantilly-kanten decolleté en open rug, afgezet met tule en een geborduurde Chantilly-kanten overlay met een trompetrok.

De jurk is in verschillende Amerikaanse maten te verkrijgen, maar geïnteresseerden moeten wel rekening houden met een levertijd van zeker veertien weken.