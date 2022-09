Roy Donders deelt eerste echo: ’Apart om te zien dat het hartje gewoon klopt’

Onderweg naar de verloskundige praten Roy en Michelle uitgebreid over hun verwachtingen. „Voor mij is het natuurlijk totaal nieuw en we horen nu precies hoever we zijn en of het allemaal goed zit", zegt Roy. “Naar de hartslag ben ik ook heel benieuwd, dan gaat het echt leven”, aldus de Brabantse stylist. Zijn vriendin Michelle heeft al een kind uit een eerdere relatie.

Tijdens de afspraak blijkt dat er op de echo te zien is dat Michelle tussen de vijf en zes weken zwanger is van één kindje, tot hoorbare opluchting van Roy. Ook is te horen dat het hartje klopt. Na het bezoek aan de verloskundige praten de twee nog wat na. „Apart om te zien dat het hartje gewoon klopt”, aldus de stylist uit het zuiden.

Ondanks dat ze pas sinds kort hadden besloten dat zij graag samen een kind hopen te krijgen, was Roy na een bezoek aan het ziekenhuis bang dat het nog wel even wat tijd in beslag zou nemen. Tijdens de vorige vlog bleek dat het echter al binnen een maand raak was. „We wilden het wel, maar het is meteen de eerste maand raak. De eerste maand, dat kan toch niet!” Roy kan zijn geluk niet op: „Van langzaam werkend traag zaad naar superzaad”, riep hij opgetogen.

Roy leerde Michelle kennen toen hij vorig jaar op vakantie was in Griekenland. Terwijl zij toentertijd nog een relatie had met iemand, stond de zanger ervan te kijken dat hij gevoelens kon krijgen voor een vrouw. De twee besloten voor elkaar te gaan en zijn sinds maart samen.