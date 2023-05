S10 wil commentator worden tijdens Eurovisie Songfestival

„Schatjes, hoe zorgen wij er voor dat ik volgend jaar het commentaar mag geven bij het songfestival”, schrijft Stien den Hollander, zoals de zangeres eigenlijk heet, in de tweet.

S10 plaatste de afgelopen twee jaren ook een tweet met dezelfde constructie op de dag van de finale van het liedjesfestijn. „Schatjes, hoe gaan we ervoor zorgen dat ik volgend jaar mee mag doen aan Eurovision???” twitterde de zangeres op de dag van de finale in Rotterdam. Een jaar later, toen de zangeres meedeed, schreef ze vlak voor de finale begon de volgende tweet: „Schatjes, hoe gaan we ervoor zorgen dat ik vanavond #Eurovision win??? xx.”

De zangeres zei hier eerder over tegen het ANP: „Toen ik dit deed dacht ik wel: als ik dit graag genoeg wil, kan het lukken. Het werd ook goed opgepakt dus toen dacht ik al: als de mensen ook enthousiast zijn, dan moet ik er helemaal voor gaan.”