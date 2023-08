B&B vol liefde: ook áchter de schermen zijn er dansjes van genot

Bijna is het eind van B&B vol liefde in zicht. Komende week is het keuzemoment en worden er zelfs nog nieuwe potentiële partners ingevlogen. We durven alvast wat voorspellingen te doen. Marjan en Tom ’Koos Koets’? Loopt niet goed af. Bram wil geen relatie met zijn ’spiegelbeeld’ Anna. Walter wauwelt verder over tantra tegen wie het maar horen wil. En bij Debbie wordt het spannend!

Marjan en haar mannen Olof, Ed en Tom. Ⓒ RTL