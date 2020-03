Onbekende acteur speelt prins Andrew in The Crown

Begin deze week werd al gefluisterd dat Byrne (25) de rol van een jonge prins Andrew op zich zou gaan nemen. Nu lijkt dat dus zeker met de publicatie van de foto’s. Op de beelden is te zien hoe Byrne met een mandje in zijn hand samen met zijn collega-acteurs op zoek gaat naar paaseieren in de tuin van Buckingham Palace.

De scène wordt gefilmd in aanloop naar het huwelijk tussen prins Andrew en Sarah Ferguson. De tweede zoon van koningin Elizabeth, in seizoen vier gespeeld door Olivia Colman, trouwde in 1986 met ’Fergie’ om in 1996 weer van haar te scheiden. Daarnaast zal in de vierde reeks onder meer ook de bruiloft van prins Charles en Diana uit 1981 te zien zijn.