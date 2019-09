Susan Smit getrouwd met haar Onno

„We did it”, schrijft Onno op Facebook. „Afgelopen zaterdag werden we overspoeld door liefde, warmte en vreugde. Op naar de rest van ons leven samen.” De schrijfster deelt op Twitter ongeveer dezelfde tekst, en laat weten dat ze van al die liefde, warmte en vreugde om hen heen nog steeds aan het bijkomen zijn.

Susan Smit werd in februari in Parijs door Onno ten huwelijk gevraagd en vierde eind juni haar vrijgezellenfeest, ’zonder konijnen of kopstootjes’. Zij en Onno hebben elk twee kinderen uit eerdere relaties.