Céline Dion annuleert wereldtournee, ook streep door Nederlandse shows

Ⓒ ANP/HH

Céline Dion annuleert haar wereldtournee van dit jaar en volgend jaar omdat ze nog herstellende is van een zeldzame neurologische aandoening. Ook drie shows in Nederland, op 26, 27 en 29 augustus dit jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam, gaan niet door.