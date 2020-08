Premier Spanje houdt vol: ’Ik weet niet waar Juan Carlos is’

De premier legde aan de wachtende media nog eens uit dat hij het ook helemaal niet hoeft te weten, aangezien regering en koninklijk huis elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben. Juan Carlos is in zijn opinie een zaak van het koningshuis. Het is aan het Casa del Rey of aan de koning-emeritus zelf om te zeggen waar hij verblijft, aldus Sánchez.

Vorige week werd bericht dat Juan Carlos in Abu Dhabi is, maar sluitend bewijs daarvoor is niet geleverd. Ondertussen wimpelt het paleis alle vragen af door te zeggen dat het een privékwestie is.

Zware problemen

De premier probeerde de vragen een andere kant op te krijgen door te zeggen dat hij een regulier onderhoud had met Felipe en dat ze hadden gesproken over de zware problemen die worden veroorzaakt door de coronapandemie.

Koning Felipe, die voor een tiendaags verblijf met zijn gezin op Mallorca is, belde woensdagavond nog met de Libanese president Michel Aoun over de situatie in dat land na de verwoestende explosie van vorige week in de haven van Beiroet.

