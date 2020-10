Kim Kardashian: rechtszaak O.J. Simpson maakte onze familie kapot

De realityster was destijds een tiener en haar ouders Kris en Robert waren gescheiden. Bovendien waren de twee ex-geliefden zeer verdeeld over de moord op Nicole Brown Simpson, de ex-vrouw van O.J. Simpson. Volgens Kim geloofde haar moeder dat O.J. haar goede vriendin had vermoord, waar Kims vader deel uitmaakte van O.J.’s juridische team en lang geloofde in zijn onschuld.

„Ik weet nog goed dat we thuis aan het avondeten zaten toen de telefoon ging. Het was een belletje vanuit de gevangenis van O.J., die mijn moeder wilde spreken. Toen overhoorde ik hun gesprek over dat wat er zich had afgespeeld”, aldus Kim. „Het was een verwarrende tijd, omdat wij als kinderen tussen twee vuren zaten. Bij mijn moeder draaide alles om Nicole en bij mijn vader was de situatie heel anders, omdat hij in team O.J. zat. Wij wisten niet goed hiermee om te gaan, omdat je als kind geen van je ouders wilt kwetsen.”

Kardashian bekende ook door haar vader meegenomen te zijn naar de rechtszaal, samen met haar zus Kourtney. „Dat had hij niet aan mijn moeder verteld, dus toen zij ons daar ineens zag was dat wel een beetje lastig, ja. De zaak heeft onze familie kapot gemaakt, althans gedurende die periode.”

Robert Kardashian overleed in 2003 aan de gevolgen van slokdarmkanker.