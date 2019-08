Paul van der Lugt vertrekt na 17 jaar bij RTV Utrecht

Van der Lugt en de toezichthouders konden het niet eens worden over de koers en de positie van RTV Utrecht, valt uit de verklaring op te maken. Van der Lugt blijft nog tot 1 januari aan om zijn werk goed te kunnen overdragen.

„Mede dankzij de inspanningen van Van der Lugt is RTV Utrecht nu een mediabedrijf dat niet weg te denken is uit het huidige medialandschap. De afgelopen jaren zijn turbulent geweest. In die jaren was Paul verantwoordelijk voor een ingrijpende en pijnlijke reorganisatie, heeft hij de zendmachtigingen voor de organisatie veiliggesteld, maar hij is daarbij lastige beslissingen niet uit de weg gegaan”, aldus voorzitter Peter Schrurs van de raad van toezicht.