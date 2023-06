Snoop Dogg verplaatst shows uit solidariteit schrijversstaking

Scenarioschrijvers in Hollywood legden vorige maand voor het eerst in vijftien jaar tijd het werk neer, nadat de schrijversbond na weken onderhandelen met studio’s en streamingdiensten niet tot een akkoord kwam. De schrijvers willen een beter loon en onderhandelen met studio’s over regels met betrekking tot het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de totstandkoming van scripts en scenario’s. Sindsdien zijn de opnames van diverse series en shows stilgelegd of vertraagd door de staking.

Het bericht van Snoop Dogg bestaat uit een video en een foto waar hij in het gras ligt met Dr. Dre. „Vanwege de aanhoudende schrijversstaking en onderhandelingen hebben we besloten om de geplande shows op 27 en 28 juni in de Hollywood Bowl uit te stellen”, schrijft hij. „We zijn solidair met de vakbonden en hopen dat de AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) zo snel mogelijk met eerlijke deals komt en iedereen weer aan het werk kan.”

De concerten zijn verplaatst naar 20 en 21 oktober. De optredens zijn onderdeel van de Doggystyle-concertenreeks. Dat album kwam in november dertig jaar geleden uit.