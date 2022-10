’Un beau matin’: vader begint langzaam te verdwijnen

Film

’The stranger’ biedt duister kat-en-muisspel

In 2003 was heel Australië in de ban van Daniel Morcombe, een 13-jarig jongetje dat aan de Sunshine Coast in Queensland op klaarlichte dag verdween. Van de grootse en zeer complexe undercoveroperatie die volgde, maakte scenarist en regisseur Thomas M. Wright de grauwe en grimmige misdaadthriller The...