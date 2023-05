Premium Het beste van De Telegraaf

Dit zijn de tien meest spraakmakende outfits van het Met Gala

Door Onze redactie

Het jaarlijkse Met Gala in New York staat al sinds 1948 te boek als hét evenement waar sterren zich in hun meest gewaagde creaties laten zien. Het Met Gala begon ooit als inzamelingsactie voor de modetentoonstelling van het Metropolitan Museum of Art, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een happening die vaak meer weg heeft van een moderne freakshow waar bloot zeker niet geschuwd wordt...