Tv-kenners geven hun ongezouten mening Tops & flops van 2022: ’Hlf8 gaat het niet redden’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Beau krijgt in een zonnige setting veel los bij zijn gasten. foto rtl Ⓒ Foto RTL

Ondanks de opkomst van de streamingdiensten zaten we in 2022 ook regelmatig voor de ouderwetse buis. Met tv-kenners en liefhebbers Alex Mazereeuw en Michel Doodeman van de podcast Televisië blikt De Telegraaf terug op het tv-jaar: wat waren de tops? En wat waren de flops die we snel zullen vergeten?