’Khloe Kardashian verloofd met Tristan Thompson’

Ondanks dat dat plaatje geplaatst werd om reclame te maken voor haar nieuwe schoenenlijn, gaat de aandacht van haar volgers vooral uit naar de fonkelende diamant om haar ringvinger. Iemand merkt op: „Ok bling bling, we zien je wel!”, terwijl Khloe’s vriend Tristan Thompson doet alsof zijn neus bloedt. Hij schrijft in een reactie onder de foto: „Wow! Dat gras is perfect gemaaid.”

Door samen in quarantaine te gaan met hun dochter True tijdens de coronapandemie, zou de vonk tussen Tristan en Khloe weer aangewakkerd zijn. De twee waren eerder uit elkaar, nadat Tristan was vreemdgegaan. Eerder leek Khloe al te hinten op gezinsuitbreiding, omdat ze in een voorproefje van Keeping Up With the Kardashians zegt al een tijdje te denken aan een broertje of zusje voor True.