Kylie Jenner naar de rechter om naam dochter

De cosmetica-ondernemer probeerde vorig jaar een aantal merknamen voor haar dochter vast te leggen, maar haar verzoek voor de rechten op onder meer Stormi World werd afgewezen omdat dat te veel leek op de naam Stormi Couture, dat Business Moves Consulting al had geclaimd. Jenner wil nu dat de papieren van dat bedrijf ongeldig worden gemaakt, omdat het geld wil verdienen over de rug van haar dochter.

In de rechtbankdocumenten, in handen van TMZ, claimt de 22-jarige dat haar Stormi bekendheid heeft opgebouwd en benadrukt ze dat de Stormi World-verjaardagsfeestjes van de dreumes aandacht hebben gekregen van grote mediapartijen als Vogue. Ook laat ze zien hoe populair de Stormi-lijn is die haar make-upbedrijf Kylie Cosmetics heeft uitgebracht. „De naam Stormi is bekend geworden en uitsluitend en onmiskenbaar verbonden aan Stormi Webster”, aldus Jenner.