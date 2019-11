Proces Harvey Weinstein kan twee maanden duren

Weinstein staat terecht voor vijf gevallen van verkrachting en seksueel misbruik, die zouden hebben plaatsgevonden in 2006 en 2013. Naast de twee vermeende slachtoffers, komen volgens de New York Post nog vier andere beschuldigers aan het woord tijdens het proces, onder wie actrice Annabella Sciorra.

Als hij schuldig wordt bevonden in de zaak, kan de medeoprichter van studio Miramax een levenslange gevangenisstraf krijgen. Weinstein wordt hiernaast door nog eens tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, variërend van intimidatie tot verkrachting. Zijn advocaten hebben de rechter gevraagd alle andere zaken in de wacht te zetten, zodat de oud-filmproducent zich de komende maanden op het proces in New York kan richten.