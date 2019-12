Mariah Carey meest gestreamde artiest in Nederland tijdens kerst

Het is de tijd van het jaar waarin de kerstliedjes weer volop worden meegezongen. Het is dan ook niet heel gek dat All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey vrijdag op nummer 1 staat in de Singles Top 100 van DutchCharts. Last Christmas van Wham! volgt op plaats twee.

De nummer 1 van vorige week, Dance Monkey van Tones and I, is teruggevallen naar plek drie. In de bovenste regionen van de lijst is verder nog meer plek voor een aantal kerstnummers. Zo staan ook Chris Rea (vierde), Michael Bubblé (vijfde), Ariana Grande (zesde) en Andy Williams (negende) met hun kerstliedje in de top tien.

Blinding Lights van The Weeknd (achtste) is het enige nummer in de top tien dat nog op dezelfde plaats staat als vorige week.