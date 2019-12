Maffiosi in ziekenhuis

Christian Unge: „In Afrika schreef ik al korte verhalen voor vrienden.” Ⓒ Eigen foto

Hij belandde min of meer onbedoeld in het medische vak. Want hoewel de vader, opa en oom van Christian Unge arts waren, voelde hij meer voor geschiedenis of talen. Dat hij toch dokter werd, is mede te danken aan zijn landgenoot Hans Rosling, de mede-oprichter van Artsen Zonder Grenzen. Voor die organisatie ging hij als net afgestudeerde naar Afrika. En toch kroop het bloed waar het niet gaan kon en begon Unge te schrijven.