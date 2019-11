Nog een serie over keizerin Sisi in de maak

De opnames van de nog titelloze serie beginnen volgend jaar. Het verhaal wordt verteld vanuit mensen die dichtbij Sisi stonden en beslaat haar hele leven.

Eerder werd al bekend dat ook Amy Jenkins, verantwoordelijk voor een deel van het scenario van The Crown, werkt aan een serie over de Oostenrijkse keizerin. Zij bewerkt daarvoor boeken die de Amerikaanse auteur Allison Pataki over Elisabeth schreef.

Het leven van de vorstin werd eerder al verteld op het witte doek. In de jaren vijftig werd het onder de titel Sissi verfilmd in Oostenrijk, met de jonge Duitse Romy Schneider in de hoofdrol. De trilogie werd een grote hit en wordt nog steeds door tv-stations in verschillende landen uitgezonden, vooral rond kerst.