’Dorpsleven inwoners Viscri verpest door aandacht prins Charles’

Prins Charles is al enkele jaren verliefd op het landelijke leven in dit deel van Transsylvanië, waar tot zijn vreugde de tijd heeft stilgestaan. De prins sprak van ’een buitengewoon deel van de wereld’ en prees het landschap en de biodiversiteit die zijn ontstaan door ’het beheer van de mens en de relatie met de natuur’.

In Viscri heeft hij in 2006 een houten, achttiende eeuwse boerderij gekocht. Die is naast de eeuwenoude lutherse kerk - overblijfsel uit de tijd dat dit deel van Roemenië werd bevolkt door Duitse immigranten - een trekpleister. De kerk trok in 2005 amper vijfduizend belangstellenden. Nu zijn het er 45.000 per jaar.

Toerisme

Charles heeft eerder dit jaar in een videoboodschap de Roemenen opgeroepen vooral in eigen land op vakantie te gaan. Er is namelijk zoveel moois te ontdekken. Vanwege de coronapandemie en de hoge besmettingscijfers in het land, hebben Roemenen ook weinig andere keus. In de buurlanden zijn ze niet welkom. Maar dat betekende voor Vistri duizenden bezoekers die met de auto komen, en die liefst tot aan de kerk en het huis van Charles rijden. Tot ergernis van bewoners. Hun rust is verdwenen en de kippen en eenden kunnen niet meer veilig over straat.

Alles wat prins Charles zo aantrekkelijk vond aan het dorp is aan het verdwijnen doordat hij het onder de aandacht heeft gebracht, aldus de BBC. De dorpelingen willen nu maatregelen om de toeristenstroom en het daarmee gepaard gaande verkeer in te dammen. „Toerisme komt alleen ten goede aan degenen die restaurants en pensions bezitten. Het helpt ons helemaal niet”, aldus bewoonster Irina Lascu. „Alles is hier duurder geworden, elk jaar wordt het moeilijker.”