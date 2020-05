Zachary Quinto is vier jaar clean

„Vier jaar nuchter zongebruinde selfie. Dankbaar voor vandaag”, schrijft de 42-jarige Zachary bij een foto van zichzelf na het zonnen

De acteur vertelde vorig jaar openhartig over zijn alcohol- en wietgebruik. „Ik denk dat ik op een redelijk normale manier gebruikte toen ik in de twintig was”, blikte hij destijds terug. „Het was pas toen ik een bepaald niveau van succes had bereikt dat ik problematisch begon te drinken.”

Na zijn dertigste dronk de acteur dagelijks en rookte hij ook elke dag wiet. Zachary was naar eigen zeggen een functionerende verslaafde, maar besefte dat hij een probleem had omdat hij zich ellendig voelde. „Er kwam een dag waarop ik dacht: ik kan dit niet langer.”