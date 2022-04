Premium Het beste van De Telegraaf

Documentaire over misstanden jeugdzorg: ’Ik ben onherstelbaar kapot’

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Eli hoopte op erkenning en excuses van de staat na een jeugd langs talloze instellingen. Ⓒ Foto EO

Jojanneke en de jeugdzorgtapes (EO) vertelt verhalen achter de jaarlijkse 19.000 uithuisplaatsingen in Nederland. Elf jongeren delen hun ervaringen in de hoop dat het jeugdzorgsysteem verandert. Aangrijpend is de bijdrage van de inmiddels overleden Eli (28), die in de eerste aflevering de jurk toont die ze gaat dragen op de dag van haar euthanasie. „Deze tweedehands jurk past bij mij omdat ik altijd het gevoel heb gehad dat ík tweedehands ben.”