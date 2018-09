Taylor Swift shockeert fans op Instagram

Swift beperkte zichzelf tot afgelopen weekend tot het posten van aankondigingen over haar muziek. Puur professioneel dus. Die professionaliteit is de laatste dagen ver te zoeken. The Bad Blood-zangeres vertelde één fan dat ze er prachtig uitzag. Een andere volger schreef ze dat het zó raar was dat ze haar op dit moment geen knuffel kon geven. „Jij bent de allerschattigste”, schreef ze bij weer een ander.

De zangeres stond voor haar vertrek uit de sociale media eerder dit jaar bekend als zeer betrokken bij haar fans op social media. Zo bezocht ze zelfs eens een fan spontaan op haar bruiloft. Na wat controverses in de media was ze echter veel voorzichtiger geworden.

Maar de livestreams van Instagram schijnt ze pas net ontdekt te hebben. „Ik heb het gevoel dat ik een hele nieuwe wereld heb ontdekt”, schrijft ze erover. Haar timing zou verder één en ander kunnen verklaren. Haar nieuwe langverwachte album Reputation moet over een maand, op 10 november, uitkomen.