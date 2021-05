Oud-assistent klaagt Marilyn Manson aan voor aanranding

Walters zegt dat Manson gewelddadig tegen haar was terwijl hij onder invloed was van drugs en dat hij haar heeft aangerand, is volgens TMZ te lezen in de aanklacht. Ook zegt de oud-assistent dat hij haar ooit dwong 48 uur achter elkaar te werken en zegt ze dat hij het geweldig vond „hoe vrouwen eruitzien als ze net zijn verkracht.”

Het is de zoveelste dame die Manson beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag. Manson ligt onder vuur nadat actrice Evan Rachel Wood begin februari via sociale media liet weten jarenlang door de zanger misbruikt en mishandeld te zijn. Nadat zij met haar verhaal naar buiten trad, volgden er meer vrouwen met gelijksoortige verhalen. De politie van Los Angeles onderzoekt de zaak.

Manson zegt zelf dat hij onschuldig is. „Mijn intieme relaties zijn altijd volledig in overeenstemming geweest met gelijkgestemde partners”, zei hij eerder.