Seriesblog Mafs - aflevering 13 Married at first sight: wordt hier wéér een kandidaat voor de bus gegooid?!

Door Patricia Cortie

Ⓒ RTL

In Married at first sight is het laatste stel aan de beurt om te trouwen: Jan en Birgitte. Een, volgens veel kijkers, match die absoluut niet gemaakt had moeten worden. Bijna als een stel ramptoeristen zien wij de ontwikkelingen met lede ogen aan. Hoogte/lichtpuntje in de duisternis: één echtpaar spreekt uit dat ze seks hebben gehad.