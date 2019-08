Prinses Charlotte volgende week voor het eerst naar school

De Thomas’s Battersea in Londen kost per kwartaal zo’n 6.500 pond. Maar voor Charlotte zullen William en Catherine enkele tientallen euro’s minder hoeven te betalen. De school geeft namelijk korting als er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op zitten.

Vanaf 5 september krijgt de jonge prinses les in Frans, computerwetenschappen, kunst, muziek, theater en ballet. Ook krijgt ze les in schrijven en tekenen. Speciaal aan de school is hun lesprogramma in de natuur. Charlotte en haar klasgenootjes zullen leren de plaatselijke natuur te waarderen, en krijgen speciale lessen in het bos.