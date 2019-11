Thomas Berge: ’Bij Tim kon ik mijn verdriet echt kwijt’

Het was meteen dikke mik tussen Tim Coronel en Thomas Berge, die onlangs samen Disneyland Parijs aandeden. Ⓒ Weekblad Privé

Nooit eerder was de groep deelnemers aan Expeditie Robinson zo hecht als dit jaar. Telkens wanneer één van de deelnemers het veld moest ruimen, vloeiden de tranen rijkelijk op het Filipijnse eiland Inayan Ayayun. Het afscheid van Thomas Berge, gisteravond te zien, viel velen dan ook zwaar. „Mijn succes is ook mijn ondergang geworden. Ik was te sterk, dus een gevaar voor veel anderen. Dat is helaas het spel”, zegt hij zelf.