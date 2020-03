Cees Geel: film Simon zou nu echt niet meer kunnen

De film van regisseur Eddy Terstall vertelt over de vriendschap tussen een hedonistische ras-Amsterdammer en een zachtmoedige homo (gespeeld door Marcel Hensema) en geldt als een van de moderne klassiekers van de Nederlandse cinema. „Tegenwoordig zou de film niet meer gemaakt kunnen worden”, aldus Geel. „Er zitten grapjes over homo’s in, dat kan nu niet meer. Dezelfde mensen die de film toen de lucht inschreven, zouden hem nu helemaal kapot maken.”

Al is het inmiddels zestien jaar geleden dat de film uitkwam, Geel wordt nog dagelijks op Simon aangesproken. „Er gaat letterlijk geen dag voorbij of mensen beginnen er weer over. Blijkbaar heeft de film heel veel mensen geraakt, en komen er ook nog steeds nieuwe groepen mensen bij die hem ontdekken. Dát maakt Simon een belangrijke film, niet het feit dat ik er een Kalf mee heb gewonnen.”

Op de vuist

De tragikomedie gold in 2004 als een eerbetoon aan de liberale samenleving; het verhaal snijdt thema’s als het lhbt-huwelijk, het Nederlandse softdrugsbeleid en euthanasie aan. „Op festivals in andere delen van de wereld was er ook veel weerstand”, vertelt de hoofdrolspeler. „In Tunis gingen mensen echt met elkaar op de vuist in de bioscoop omdat ze twee naakte homo’s in bed zagen liggen. Het werd mij weer even heel duidelijk dat we niet allemaal denken zoals in Amsterdam.”

Geel staat momenteel met Birgit Schuurman en Tarikh Jansen in De Laatste Dichters, over de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren zestig.