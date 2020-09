Eind goed, al goed voor getrouwde SYLVIE?

Opnieuw is Sylvie Meis een getrouwd vrouw. In het prachtige Florence gaf ze haar jawoord aan Niclas Castello. Ⓒ ANP/HH

Ze was dit weekend de gelukkigste vrouw op aarde. SYLVIE MEIS (42) is getrouwd en maar weinig mensen weten hoeveel voeten dát in de aarde had… In Florence klonken de bruidsklokken en zelfs twee keer hun jawoorden. En met NICLAS begint nu Sylvies nieuwe leven, al geeft ze voor de kunstenaar ook niet álles op…