Stalker Billie Eilish krijgt contactverbod

Eilish had bij de rechtbank documenten ingediend om een contactverbod te krijgen voor een man, John Hearle. Volgens de 19-jarige zangeres kampeerde hij bij een school tegenover haar huis in Los Angeles. Vanaf daar hield hij haar constant in de gaten. De man keek toe als Eilish thuiskwam of vertrok en dan riep hij altijd iets naar haar. Ook maakte hij een gebaar dat leek alsof hij zijn keel doorsneed.

Eilish ontving ook dreigbrieven. De zangeres zegt dat ze vreesde voor haar eigen veiligheid en de veiligheid van haar familie. Volgens TMZ wordt de zaak onderzocht door de politie in Los Angeles. Er is nog niemand aangehouden.