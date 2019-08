Emma Watson start advieslijn voor ongewenste intimiteiten

„Als je begrijpt wat je rechten zijn en hoe je ze kan laten gelden, en de keuze die je hebt als je ongewenst gedrag ervaart is zo’n essentieel deel van een veilige werkvloer creëren voor iedereen, en deze advieslijn is een gigantische ontwikkeling om er voor te zorgen dat alle vrouwen worden ondersteund, waar we ook werken”, liet de actrice weten. De advieslijn is tot stand gekomen door donaties van het publiek, waaronder donaties van Watson zelf.

Het project is opgezet door de actrice en de organisatie Time’s Up. Die organisatie werd opgezet door meer dan driehonderd actrices, schrijvers en regisseurs als reactie op de beschuldigingen van seksuele intimidatie door filmproducent Harvey Weinstein.