Rust-producent wil Halyna Hutchins eren door film af te maken

„Rust is natuurlijk een vreselijk drama. Het onderzoek zal hopelijk snel afgerond zijn en zal onthullen wat er is gebeurd”, vertelt Anjul Nigam aan The Hollywood Reporter. Hij hoopt dan ook dat de productie van de film daarna weer hervat wordt.

De producer kwam wel op een eerdere uitspraak terug, waarin hij veel stelliger was over het afronden van de film. „Mijn eerdere verklaring over dat de film afgemaakt kan worden, was slechts de hoop die ik had en geen echt plan”, nuanceerde hij. „Velen die betrokken waren hopen Halyna te eren door haar laatste werk af te maken, maar op dit moment is dat enkel gebaseerd op hoop.”

In oktober vorig jaar schoot hoofdrolspeler Alec Baldwin cameravrouw Halyna Hutchins dood met een wapen dat met losse flodders geladen had moeten zijn, maar echte kogels bevatte. De autoriteiten van Santa Fe, waar de film werd opgenomen, doen momenteel onderzoek naar het dodelijke schietincident.