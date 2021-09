Sex and the City-acteur Willie Garson (57) overleden

Bosch-acteur Titus Welliver maakte het nieuws bekend op Twitter. Bij een foto van Willie schreef hij: „Woorden schieten tekort. Ik hou van je. We zijn minder zonder jou.” Ook acteur Rob Morrow deelde het verdrietige bericht. „Onze lieve vriend Willie Garson is heengegaan. Lieve ziel, rust zacht.”

TMZ schrijft dat Garson al langer aan kanker leed. De showbizzsite zegt niet te kunnen bevestigen of de acteur daar ook aan is overleden.

Willie begon zijn carrière in de jaren 80 met gastrollen in series Family Ties en Cheers. Hij was tussen 1998 en 2004 in een kleine dertig afleveringen van Sex and the City te zien als Stanford, de beste vriend van Carrie (Sarah Jessica Parker). Hij speelde die rol opnieuw in de twee films die van de serie werden gemaakt. Dit voorjaar kondigde HBO aan dat Willie ook had getekend voor revivalserie And Just Like That, die momenteel wordt gefilmd in New York. Het is niet duidelijk of de acteur zijn opnames al had afgerond.