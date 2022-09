Ex Elon Musk ’onterecht beschuldigd’ van sneeuwbal gooien naar Queen Elizabeth

„De koningin reed eens langs mijn middelbare school en de hele dag hadden leraren al gezegd dat we geen sneeuwballen mochten gooien. Toen ze voorbij reed, was het doodstil en alle docenten waren goed aan het opletten of we niets gooiden”, herinnert de Canadese singer-songwriter zich. „Opeens kwam er een sneeuwbal uit de menigte en die raakte haar auto.”

Er ontstond rumoer onder de mensen langs de route, waarna Grimes werd meegenomen. „Ik werd onterecht beschuldigd en urenlang verhoord. Tot op de dag van vandaag is de dader onbekend, maar het was geweldig.”

Exa Dark Sideræl

Grimes en Elon Musk werden in december vorig jaar ouders van hun tweede kind samen. Met meisje, Exa Dark Sideræl (roepnaam Y), kwam met hulp van een draagmoeder ter wereld. De zoon van het voormalige stel heet X Æ A-12 (roepnaam X).

Grimes en Musk gingen een jaar geleden, na drie jaar, uit elkaar. De twee besloten vervolgens hun relatie toch weer een kans te geven, maar afgelopen maart maakte de zangeres bekend dat de liefde definitief voorbij is.