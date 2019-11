Iconische bril John Lennon onder de hamer

De bril en de boete zijn vijftig jaar in handen geweest van Alan Herring, die in de jaren zestig chauffeur was voor de vier bandleden. John Lennon gaf hem zijn bril, die kapot was. „Toen ik vroeg of ik hem moest laten maken, zei John dat de bril alleen voor de looks was bedoeld.”

Lennons bril. Ⓒ Sothebys

Lennon had de bril in 1966 gekregen om zich voor te bereiden op zijn rol in de film How I Won the War van regisseur Richard Lester. De bril zou uiteindelijk het begin zijn van de nieuwe, iconische look die de in 1980 doodgeschoten poplegende na de film aannam.

Parkeerbon

De parkeerboete van Starr is van 25 april 1969. Herring vindt het moeilijk om de spullen te verkopen, maar zegt „de herinneringen aan de zeer speciale tijd” veel belangrijker te vinden.

Het bruine gekreukte parkeerbon, waar Starr in 1969 twee pond voor betaalde, zal naar verwachting zo’n 1700 euro opleveren. De waarde van de bril wordt geschat op ongeveer 9500 euro. Tussen 6 en 13 december worden ook andere Beatles-spullen geveild, waaronder een gitaar van George Harrison en shirts die gedragen zijn door de bandleden.