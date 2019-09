Jeroen Krabbé loopt vaker tegen ’nutteloosheid der dingen’ aan

„Ik besef steeds vaker dat toneel eigenlijk het meest vluchtige is dat er bestaat, dat verdwijnt als het klaar is”, stelt Krabbé. „Film en schilderijen blijven wel; we kunnen nog steeds naar het werk van Rutger kijken. Maar de nutteloosheid van sommige dingen komt wel dichterbij, ja.”

De acteur voelt zichzelf niet onsterfelijk. „Ik heb van Rutger wel gezegd dat hij iemand was die volgens mij nooit zou sterven. Maar dat denk ik niet over mijzelf, dat is flauwekul.” Krabbé is over zijn schilderwerk meer onzeker dan over zijn acteerwerk, bekende hij in het openhartige gesprek. „Onzekerheid is inherent aan het vak, zowel bij schilderen als bij acteren. Maar bij een film heb je een regisseur die zegt wat er wel en niet goed is. In mijn atelier is er niemand die dat zegt.”

In De Fundatie in Zwolle is vanaf 14 september de serie Gedroomde paradijzen van Krabbé te zien, die bestaat uit twaalf nieuwe doeken.