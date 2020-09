John Boyega: Mij vervangen door Chinese acteur is minachting cultuur

John had zelf een reclamefilmpje opgenomen vanuit huis om aftershave aan te prijzen. „Hun beslissing om mijn campagne in China te vervangen, daarbij mijn concepten te gebruiken maar mij te vervangen door een lokale merkambassadeur zonder mijn toestemming of kennis was fout”, schrijft de Star Wars-acteur op Twitter. „Hoewel veel merken begrijpelijk een verscheidenheid aan wereldwijde en lokale ambassadeurs gebruiken, kan ik het niet goedkeuren dat op deze manier minachtend iemands cultuur wordt uitgewisseld.”

Jo Malone laat weten de beslissing van John te respecteren. Eerder noemde het parfummerk het al een misstap om de acteur te vervangen in de reclame.

John had recent ook kritiek op hoe Disney zijn personage Finn in de laatste Star Wars-trilogie had neergezet. Volgens de acteur werd zijn rol als eerste zwarte stormtrooper verkocht als cruciaal voor het plot, maar kregen zijn witte collega’s een stuk meer tijd op camera.