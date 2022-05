Cannes eert Forest Whitaker (60) tijdens opening

Acteur Forest Whitaker (60) werd tijdens de openingsceremonie geëerd met een Gouden Palm voor zijn gehele oeuvre. Niet zijn eerste prijs op het festival, dat de Amerikaanse ster in 1988 voor het eerst aandeed met Clint Eastwoods Bird. Daarin gaf hij gestalte aan jazz saxofonist Charlie ‘Bird’ Parker, een rol die hem dat jaar de onderscheiding voor beste acteur opleverde.

Tijdens een persconferentie in Cannes memoreerde Whitaker dinsdag die allereerste ervaring: ,,Ik was zo groen als gras, had nog nooit zoiets meegemaakt. En die prijs betekende echt heel veel voor me: ik zag het als een internationale erkenning voor mijn kunstenaarschap.” Later keerde de Amerikaan ook nog met andere projecten terug naar het jaarlijkse filmfeest aan de Côte d’Azur, zowel als acteur als producent. Zo speelde hij in 1999 onder meer de titelrol in Ghost Dog: The way of the samurai van Jim Jarmusch.

Nieuwe Coppola

Forest Whitaker, die een Oscar in de wacht sleepte met zijn vertolking van de Oegandese dictator Idi Amin in Last king of Scotland (2006), lichtte in Cannes ook een tipje van de sluier op over Megalopolis van Francis Ford Coppola. De regisseur van de legendarische The Godfather-trilogie werkt al ruim twintig jaar aan dat nieuwe project en investeert naar verluidt 100 miljoen dollar van zijn eigen kapitaal in de film. De opnames van Megalopolis zouden in augustus beginnen en Whitaker liet doorschemeren dat hij in Megalopolis een aanzienlijke rol heeft, naast Adam Driver, Nathalie Emmanuel en Jon Voight.

Over het verhaal van Megalopolis is nog veel onduidelijk, al onthulde Coppola zelf eerder al dat het zich zal afspelen in een utopische versie van New York, dat in de film de naam New Rome draagt. ,,Het draait om de stad en om machtsstructuren daarbinnen, die onderling strijd leveren. Waarbij de een progressiever is dan de ander”, voegde Whitaker daar in Cannes nogal cryptisch aan toe.

Zombiekomedie

De 75e editie van het Filmfestival van Cannes opende dinsdag met Coupez!, een Franse zombiefilm met een komische dubbele bodem van regisseur Michel Hazanavicius. Met zijn zwijgende zwart-wit komedie The artist wist hij tien jaar geleden beslag te leggen op vijf Oscars. Hoofdrolspeelster Bérénice Bejo moest zich destijds tevreden stellen met een nominatie, maar is in Coupez! wel weer van de partij. Ze speelt in de nieuwe Hazanavicius een gewezen actrice die getrouwd is met een filmregisseur (Romain Duris). Hij staat bekend iemand die snel en goedkoop acceptabel werk kan afleveren en laat zich voor een zombieproject inhuren door een Japanse streamingdienst met expansieplannen.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Romain Duris en Bérénice Bejo in ’Coupez!’, de zombiekomedie die dinsdagavond de 75e editie van het Filmfestival van Cannes opende. Ⓒ Festival de Cannes

Tom Cruise

Het 75e Filmfestival van Cannes duurt tot en met zaterdag 28 mei en verwacht de komende weken een stortvloed van grote films en dito sterren. Onder hen ook Tom Cruise, die woensdag met Top Gun: Maverick de Croisette zal doen volstromen met publiek.