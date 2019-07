’Nieuwe Jeroen Pauw’ verlaat NPO-talkshow

Dat vertelde Klamer donderdag in een interview op NPO Radio 2. Het programma, dat wordt uitgezonden ná het NOS Journaal van 20.00 uur, werd dit seizoen door critici ontvangen als een verfrissend geluid in de overdaad aan talkshows op de Nederlandse televisie. Klamer werd zelfs geprezen als de mogelijke opvolger van Jeroen Pauw bij de NPO.

„Na het Nieuws gaat door”, vertelde Klamer in het WNL-programma ’t Wordt nu laat. „Maar ik ga niet mee. Het moet een ontwikkelplek zijn waar mensen kunnen groeien en spelen. Waar het niet meteen erg is als je een keer iets raars zegt of als het een keer niet gaat zoals het zou moeten.”

Klamer, die eerder deze week uit De slimste mens werd geknikkerd, maakte het afgelopen seizoen 120 afleveringen. „Nu ga ik door met nieuwe dingen”, stelde de BNNVARA-presentator, die eerder doorbrak bij de EO. Hij kon echter niet nog niet zeggen wat hij precies gaat maken. „Ik hou er nooit van als mensen met een mond vol meel moeten praten, maar het is nog te vroeg om te vertellen wat we aan het ontwikkelen zijn.”