Zanger Eloi neemt drie keer afscheid van Kensington in Ziggo Dome

De Utrechtse groep voegt een derde concert toe omdat de vraag naar tickets „enorm” is nu vorige week bekend werd dat de band stopt in de huidige bezetting, laat Kensington donderdag weten op Twitter. Daarnaast is het een goedmaker omdat de concerten die voor volgende maand gepland stonden in de Ziggo Dome zijn geannuleerd. Kaartjes voor de drie optredens in september zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

Zanger Eloi Youssef maakte vorige week bekend na vijftien jaar uit de band te stappen, onder meer omdat het „creatief rond” is voor hem, zo vertelde hij zondagavond in de talkshow Humberto. De overige bandleden zeiden toen op zoek te gaan naar een nieuwe zanger.